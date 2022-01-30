اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين المعارضين للإصلاحات القضائية بعد القراءة الأولى

مشروع القانون جزء من حزمة إصلاحات تهدف إلى تقليص سلطة القضاء التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

يقول منتقدو الإصلاحات إن خطط الحكومة "تشكل تهديداً خطيراً على النظام الديمقراطي في البلاد".

وكان منظمو الاحتجاجات قد دعوا إلى ما أسموه بـ"يوم للمقاومة" يوم الثلاثاء في حالة إقرار مشروع القانون الذي تم تقديمه ليلة الاثنين بالقراءات الأولى من أصل ثلاث قراءات مطلوبة قبل أن يصبح قانوناً.

في مشهد درامي داخل مبنى البرلمان في القدس قبيل تصويت النواب على مشروع القانون، وضع المتظاهرون أنفسهم على الأرض عند مدخل القاعة قبل أن يجرهم الحراس بعيداً.

وبدأت المظاهرات في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، حيث كان المتظاهرون يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويقرعون الطبول ويحملون النيران ويرددون هتافات تطالب بإغلاق الطرق في إسرائيل، ما تسبب في وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال ساعة الذروة.

في تل أبيب، أظهر مقطع فيديو حصاناً للشرطة يطرق أحد المتظاهرين على الأرض، بينما في الشمال في هرتسليا قام المتظاهرون بإحراق الإطارات في منتصف تقاطع طرق قبل أن تبعدهم الشرطة.

تجمع آلاف المتظاهرين في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وتجمعوا في منطقة احتجاج مخصصة في المبنى رقم 3، المركز الرئيسي للمطار. واشتكى البعض من الاكتظاظ ومن تطويقهم من قبل الشرطة.

وفي وقت سابق، احتجت مجموعة من المحاربين القدامى داخل المبنى، مع مؤيدين يرتدون زي الشخصيات ذات الرأس الأحمر مستوحاة من الرواية والمسلسل التلفزيوني "ذا هاندميدز تيل" لتحية الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد.