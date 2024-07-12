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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على راس رأس الأولويات في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد.

وأضاف خلال تفقده مقر القيادة الاستراتيجية والأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية، وفق مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية مساء الجمعة، أن الدولة استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية.

وأشار إلى أنه ثبت أن من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه.

وتفقد الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، مقر القيادة الاستراتيجية والأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الرئيس على أن تكون القيادة الاستراتيجية؛ صرحًا لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة؛ بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها، وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة.

وأجرى الرئيس السيسي زيارة تفقدية للقيادة الاستراتيجية؛ استعدادًا لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها، حيث كان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق اشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة.

كما أجرى الرئيس السيسي جولة بالأكاديمية العسكرية المصرية، وتفقد عددًا من منشآتها، ومن بينها مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية ومبنى معهد المدفعية ومعهد المشاة ونادي الفروسية بالأكاديمية.