اعترافات صانعة المحتوى لوليتا: أنشر فيديوهاتي لكسب الأموال

دلت البلوجر المعروفة بـ"لوليتا" باعترافات أمام الأجهزة الأمنية عقب ضبطها، وقررت نشرها لفيديوهات الخادشة لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صانعة محتوى الشهيرة بـ"لوليتا" لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تلقت عدة بلاغات ضد صانعة محتوى الشهيرة بـ" لوليتا" لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة- لها معلومات جنائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.