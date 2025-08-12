ثبات معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي على الرغم من تسارع الأسعار الرئيسية

لم يتغير معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع مقياس التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر حيث تسببت الرسوم الجمركية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة بينما انخفضت أسعار الغاز ومواد البقالة.

وأعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7ر2٪ في يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق، مسجلة نفس نسبة الشهر السابق وارتفاعًا من أدنى مستوى بعد الجائحة عند 3ر2٪ في أبريل.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، زادت الأسعار الأساسية بنسبة 1ر3٪ ارتفاعًا من 9ر2٪ في يونيو.

وتشير الأرقام إلى أن تباطؤ نمو تكاليف الإيجارات وانخفاض أسعار الوقود يعوضان بعض تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ومع ذلك، فإن التضخم المرتفع باستمرار يضع الاحتياطي الاتحادي في موقف صعب فقد تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد أن أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل. وقد أدى توقف نمو الوظائف إلى تعزيز توقعات الأسواق المالية بخفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.

وحذر رئيس مجلس الإدارة جيروم باول من أن تفاقم التضخم قد يبقي الاحتياطي الاتحادي على الهامش - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلال البنك المركزي وطالب بتخفيض تكاليف الاقتراض.

وقال تقرير الحكومة إن أسعار الغاز انخفضت بنسبة 2ر2 % من يونيو إلى يوليو وانخفضت بنسبة 5ر9% عن العام السابق. وانخفضت أسعار مواد البقالة بنسبة 1ر0% الشهر الماضي، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بنسبة 2ر2 % مما كانت عليه قبل عام. ومع ذلك، استمرت وجبات المطاعم في أن تصبح أكثر تكلفة، حيث ارتفعت بنسبة 3ر0% في يوليو و9ر3 % عن العام السابق.

ويبدو أن الرسوم الجمركية رفعت تكلفة بعض السلع المستوردة: حيث قفزت أسعار الأحذية بنسبة 4ر1% من يونيو إلى يوليو، على الرغم من أنها لا تزال أغلى بنسبة 9ر0% فقط مما كانت عليه قبل عام. وقفزت تكلفة الأثاث بنسبة 9ر0% في يوليو وهي أعلى بنسبة 2ر3% عن العام السابق. ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1ر0 % في يوليو، بعد ارتفاع أكبر في يونيو، على الرغم من أنها لا تزال أرخص قليلا مما كانت عليه قبل عام.

وتأتي بيانات اليوم الثلاثاء في لحظة مشحونة للغاية لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، والذي يجمع وينشر بيانات التضخم.

وأقال ترامب إريكا ماكنتارفر، التي كانت آنذاك رئيسة مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الصادر في أول أغسطس انخفاضًا حادا في التوظيف في مايو ويونيو عما تم الإبلاغ عنه سابقا.