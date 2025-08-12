ضبط سائق تعدى على سيدة وزوجها وحطم زجاج سيارتهما بسبب أولوية المرور بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق تعدي على سيدة وزوجها وحطم زجاج سيارتهما لخلاف على أولوية المرور بالقاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر سيدة من سائق لتعديه عليها وزوجها حال استقلالهما سيارتهما وتحطيم زجاج السيارة بالحجارة.

بفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بمنطقة حلوان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلاف حول أولوية المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.