أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، الثلاثاء، بتوغل قوات إسرائيلية في بلدتين شمال القنيطرة جنوب غربي البلاد، في أحدث انتهاك لسيادة البلد العربي.

وأشارت القناة على حسابها بمنصة "إكس" الأمريكية، إلى أن "دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل بلدة طرنجة شمال القنيطرة".

وبينت أن تلك الدورية "توقفت في ساحة البلدة قبل أن تتابع تحركها باتجاه بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي" دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن "المنطقة تشهد تحركا عسكريا آخر، حيث تحرك رتل عسكري لقوات الاحتلال من تل الأحمر الغربي وتوجّه نحو أطراف قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي وسط حالة ترقب بين الأهالي".

والاثنين، توغلت دورية للجيش الإسرائيلي في قرية بريف محافظة القنيطرة، وقبلها بيومين، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بنصب جنود إسرائيليين حواجز لتفتيش المارة قبل انسحابهم من عدة قرى بالمحافظة.

ومرارا أدانت دمشق الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وأكدت التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر 2024، أي تهديد لإسرائيل التي توغل جيشها مرارا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

ومنذ 7 أشهر، يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق بالجنوب، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.