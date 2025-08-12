ترامب: حماس لن تتمكن من البقاء في غزة

• الرئيس الأمريكي دعا إسرائيل إلى أن تتخذ قرارها بشأن "الخطوة التالية" في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على إسرائيل أن تتخذ قرارها بشأن "الخطوة التالية" في غزة، معربا عن اعتقاده بأن حركة حماس "لن تستطيع البقاء" في القطاع.

جاء ذلك في تصريحات هاتفية لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، الاثنين.

ترامب وإن لم يصرح بشكل مباشر أنه يؤيد خطط تل أبيب لاحتلال غزة بالكامل، لكنه استبعد أن تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أن على إسرائيل حسم مسألة "بقاء حماس في غزة من عدمه".

واستدرك: "لكن باعتقادي حماس لن تتمكن من البقاء في القطاع".

تأتي تصريحات ترامب بعد إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسة والأمنية "الكابينت"، الجمعة، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وتبدأ هذه الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت هيئة البث العبرية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأشارت هيئة البث إلى توقعات بزيادة الوسطاء الضغط على إسرائيل وحماس من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.