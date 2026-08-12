رئيس الوزراء النيوزيلندي لوكسون يقول إنه نجا من تصويت على زعامة حزبه

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم الأربعاء إنه نجا من تصويت على زعامته بين نواب حزبه قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.



وأجري التصويت، خلال اجتماع عقد على عجل لنواب الحزب الوطني، الذي ينتمي إليه لوكسون والمنتمي إلى يمين الوسط، بشكل سري، غير أن لوكسون خرج بعد ذلك ليقول للصحفيين إنه حصل على دعم كتلة حزبه.

ولم يذكر عدد الذين صوتوا لصالح استمراره في منصبه، على الرغم من أن مثل هذه التصويتات عادة ما تكون سرية.

وكان التصويت بين نواب حزبه ذا أهمية كبيرة لأنه كان الثاني الذي يدعو إليه لوكسون بشأن قيادته منذ أبريل ، ولأنه جرى قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الوطنية المقبلة في نيوزيلندا، والمقررة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقود الحزب الوطني حكومة ائتلافية يمينية منذ انتخابات نيوزيلندا عام 2023. وكان لوكسون، وهو مدير تنفيذي سابق في إحدى شركات الطيران دخل البرلمان عام 2000، ويقود الحزب منذ عام 2021.