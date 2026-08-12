فرنسا: المفاعلات النووية تعمل بنسبة 59% من طاقتها الكاملة اليوم

تعمل المفاعلات النووية في فرنسا بنسبة 59% من طاقتها الكاملة اليوم الأربعاء، بانخفاض من 60% أمس الثلاثاء، وذلك طبقا لحسابات لوكالة بلومبرج للأنباء باستخدام بيانات من مشغل الشبكة "آر.تي.إي".

وأوقفت شركة الكهرباء الفرنسية "اليكتريسيته دو فرانس" الإنتاج في مفاعلي "جرافلين2" و"بوجي3". ومددت الشركة انقطاعات التيار الكهربائي في مفاعلات "جرافلين 4" و"جرافلين3" و"كاتينوم4"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان لدى أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في العالم 34 مفاعلا جاهزا للعمل، بقدرة إجمالية تبلغ 33250 ميجاوات حتى الساعة السادسة و45 دقيقة صباحا في باريس. وتولد وحداته وعددها 57، أكثر من ثلثي الكهرباء في البلاد.