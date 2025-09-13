عمرو أديب: أتعجب ممن طالب قطر بالرد على العدوان الإسرائيلي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من المستغرب أن يطالب البعض قطر الرد على العدوان الإسرائيلي الذي وقع في العاصمة الدوحة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن قطر دولة قائمة على علاقاتها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لكنها لا تملك جيشًا كبيرًا، وهو ما ينسجم مع الرؤى الاستراتيجية التي تضعها الدوحة لنفسها.

وأشار إلى أن قطر توجهت إلى الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن باعتباره المسار الأكثر واقعية، مستغربًا كذلك المزاعم التي ترددت حول وجود دور لقطر فيما حدث للخلاص من حركة حماس.

واعتبر أنه لو كانت قطر فعل ذلك لكانت قد أقدمت عليه منذ فترة طويلة، مؤكدا أن دولة قطر تعرضت لظلم بيّن جراء ترديد هذه المزاعم.

وشدد على أهمية القمة العربية الإسلامية التي ستعقد خلال أيام في الدوحة، مؤكدا أن الشعوب العربية تنتظر إلى أن يتخذ القادة إجراءات عملية في مواجهة إسرائيل.

ونوه بأن إسرائيل تمارس الغطرسة والجبروت ولها الكثير من التأثير من الداخل الأمريكي، مشددا على ضرورة دعم قطر إزاء العدوان الذي تعرضت له وعدم المزايدة عليها.

وأكد ضرورة الوقوف بجانب قطر وعدم التشفي فيها لأي سبب من الأسباب، حيث تتغير الأمور باستمرار ولا يجب التوقف أمام مرحلة ما والبناء عليها.