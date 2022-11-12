قوات الإنقاذ في ألمانيا تضطر لتفكيك أجزاء من سيارة لتحرير قطة من مقصورة المحرك

اضطرت قوات الإنقاذ بمدينة إيسن الألمانية اليوم السبت إلى تفكيك أجزاء من سيارة من أجل تحرير قطة من مقصورة المحرك.



وقالت السلطات إن القطة المرقطة بالأبيض والأسود اختبأت خلف الغطاء السفلي للمحرك، ولم ترد الخروج طواعية.



سمع أصحاب السيارة مواء القطة وأبلغوا قوات الإنقاذ.



وتم رفع السيارة برافعات هوائية ودعمت بالسقالات، ونزع منها الإطار الأمامي الأيمن وأجزاء من منطقة صندوق العجلة.



وقال بيان لقوات الإنقاذ إنه تم تحرير القطة في نهاية المطاف وهربت من مسرعة من مقصورة المحرك وهي تصدر مواء يعبر عن الضجر .



كان المارة تمكنوا من قبل من التقاط صور لها ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت حتى يعرف أصحابها أين كانت.



وأخيرا تم تجميع السيارة مرة أخرى.