رئيس وزراء بولندا يحذر من استمرار الحرب في أوكرانيا إلى الأبد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إنه "لا يتوقع تحقيق سلام دائم في أوكرانيا طالما استمر فلاديمير بوتين في رئاسة روسيا"، وذلك في حوار مع صحيفة ذا صنداي تايمز.

وأضاف في الحوار الذي نُشر اليوم الأحد أن الصراع يهدد بالتحول إلى "حرب دائمة إلى الأبد" ما لم تحدث تغيرات جوهرية في روسيا.

وأوضح "الآن السؤال الرئيسي هو كم عدد الضحايا الذين سيقعون".

وقال "ليس لدي شك في أن أوكرانيا ستنجو كدولة مستقلة".

ووفقا لرئيس الحكومة البولندية، فإن روسيا تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، ولاسيما بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات النفط الروسية".

وقال توسك إنه مع ذلك، يحظى الروس بميزة كبيرة أمام الغرب وأوروبا على وجه الخصوص ألا وهي "إنهم مستعدون للقتال.. في زمن الحرب، هذا هو تماما السؤال الحاسم".

وحذر توسك المملكة المتحدة من الانجراف وراء "الوهم" بأن الحرب في أوكرانيا بعيدة للغاية.

وأشار توسك إلى أن روسيا يمكنها الوصول إلى أي عاصمة أوروبية، بما في ذلك لندن، بصواريخ باليستية تحمل رؤوسا نووية.