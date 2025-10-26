اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني

اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن، اليوم الأحد، على تعزيز التعاون بين الدولتين بما في ذلك في مجال الأمن.

واجتمع الزعيمان في كوالالمبور لمدة حوالي 20 دقيقة على هامش سلسلة من القمم المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسب وكالة جي.جي برس اليابانية اليوم الأحد.

ومع حلول الذكرى السبعين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والفلبين العام المقبل، دعا ماركوس تاكايشي، التي تولت منصبها يوم الثلاثاء الماضي إلى زيارة بلاده خلال عام 2026 .

وقالت تاكايشي، للصحفيين بعد الاجتماع "ناقشنا القضايا التي تهمنا بشكل صريح".