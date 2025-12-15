زيلينسكي يرى تقدما في محادثات برلين بشأن خطة سلام أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه يرى تقدما في المفاوضات مع ممثلين عن الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لبلاده، لكنه أشار إلى وجود عدد من القضايا الشائكة التي لا تزال عالقة.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، أنه من المعروف أن موسكو تطالب أوكرانيا بالتنازل عن أراض، لكن أوكرانيا تمكنت من توضيح موقفها للمفاوضين الأمريكيين.

وذكر زيلينسكي أن " أوكرانيا يُصغى إليها".

ونفى التفسير القائل إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على أوكرانيا لتقديم تنازلات إقليمية في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وأوضح أن الممثلين عن الولايات المتحدة نقلوا موقف موسكو إلى الجانب الأوكراني، وسيعرضون الآن الموقف الأوكراني على الجانب الروسي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تقترح خطوات نحو التوصل إلى توافق في الآراء، معربا عن أمله في أن تواصل الإدارة الأمريكية وساطتها.

وتابع: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بالأراضي في نهاية المطاف".

من جانبه، قال المستشار الالماني فريدريش ميرتس إنه تم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، في مقر المستشارية في برلين: "لدينا الآن فرصة لعملية سلام حقيقية في أوكرانيا"، مضيفا أن التقدم "مازال محدودا ولكن الفرصة حقيقية".

وذكر ميرتس أنه يوجد الآن "زخم دبلوماسي كبير، وربما يكون الأكبر منذ اندلاع الحرب".

وأضاف ميرتس أنه منذ مساء أمس الأحد، أجريت مفاوضات مكثفة وسرية في برلين بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين والأوروبيين.

وسلط ميرتس الضوء على المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنهما "اضطلعا بدور رئيسي" في هذا الأمر.

وأشار إلى أنهم يسعون حاليا لتحقيق أهداف "يتفق عليها الأوكرانيون والأوروبيون والأمريكيون".

ونوه إلى أن التركيز ينصب على التوصل لوقف إطلاق نار يحافظ على سيادة الدولة الأوكرانية، مع ضرورة تأمينه بضمانات أمنية ملموسة.