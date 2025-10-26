أثار قرار الخطوط الجوية البريطانية إيقاف رعايتها لبودكاست الصحفي لويس ثيروكس جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، بعد أن أدلى المغني بوبي فيلان، واسمه الحقيقي باسكال روبنسون فوستر، من فرقة البانك البريطانية "بوب فيلان"، بتصريحات مثيرة عن إسرائيل أعادت إلى الواجهة أزمة قديمة بدأت منذ مشاركته في مهرجان جلاستونبري الصيف الماضي.

موسيقى جريئة ومواقف حادة

تُعد فرقة بوب فيلان من أبرز فرق موسيقى البانك البريطانية الحديثة، وتتكون من الثنائي بوبي فيلان ورفيقه العازف، ومنذ ظهورها عُرفت الفرقة بأسلوبها الحاد ورسائلها الاجتماعية والسياسية الصريحة.

حيث تتناول في أغانيها قضايا مثل العنصرية والفقر والعدالة الاجتماعية، وتُظهر دعمًا واضحًا للقضية الفلسطينية، ما منحها قاعدة جماهيرية واسعة، لكنه جعلها أيضًا عرضة لانتقادات متكررة.

هتاف في مهرجان جلاستونبري وبداية الأزمة

وبحسب "ذا هوليود ريبورتر"، خلال مشاركتها في مهرجان جلاستونبري هذا الصيف، قاد المغني الرئيسي فيلان هتافًا على المسرح قال فيه "الموت، الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأثار هذا الهتاف ردود فعل فورية؛ إذ وصفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه خطاب كراهية مروّع، وأصدر منظمو المهرجان بيانًا يدين العبارة ويؤكد أن المهرجان لا يتسامح مع أي تعبير قد يُعتبر تحريضًا أو كراهية.

تداعيات سريعة على الفرقة

وعقب الحفل، تصاعدت الانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية، ونتيجة لذلك ألغت وكالة المواهب الأمريكية (UTA) عقدها مع بوب فيلان، كما ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرات أعضاء الفرقة، ما أجبرهم على إلغاء جولتهم الموسيقية في أمريكا الشمالية.

في الوقت ذاته، انتقدت منظمات يهودية، من بينها مؤسسة أمن المجتمع (CST)، الهتاف معتبرة أنه ساهم في زيادة الشعور بعدم الأمان داخل المجتمع اليهودي البريطاني.

المقابلة التي أشعلت الأزمة من جديد

وبحسب "الجارديان"، بعد أشهر من الصمت، ظهر بوبي فيلان في أول مقابلة له ضمن بودكاست الصحفي لويس ثيروكس، حيث أكد أنه ليس نادمًا على ما قاله في المهرجان.

وأوضح فيلان أن الهتاف لم يكن تحريضًا، بل تعبيرًا فنيًا عن الغضب والتضامن، مشيرًا إلى أن بعض موظفي هيئة الإذاعة البريطانية BBC قالوا له بعد العرض إن الأداء كان رائعًا.

لكن بعد الجدل المتجدد، وجدت وحدة الشكاوى التنفيذية في BBC أن بث الأداء الأصلي خالف معايير المؤسسة المتعلقة بتجنب الضرر والإساءة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات.

انسحاب الخطوط الجوية البريطانية من الرعاية

بعد بث الحلقة، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، أمس أنها أوقفت رعايتها لبودكاست لويس ثيروكس بسبب تصريحات فيلان في الحلقة، بحسب صحيفة "جيويش نيوز".

وقالت الشركة في بيان رسمي: "لقد أوقفنا الرعاية وأزلنا الإعلان، لأن المحتوى يتعارض مع سياساتنا الخاصة بالرعاية الأخلاقية، والتي تمنع دعم المواد المثيرة للجدل سياسيًا".

وأكد المتحدث باسم الشركة أن الخطوط الجوية تحقق مع وكالتها الإعلانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

ردود فنية وإعلامية متباينة

وبحسب "الجارديان" أثارت تصريحات فيلان انقسامًا في الأوساط الفنية؛ فبينما دافع عنه بعض الفنانين باعتباره يمارس حرية التعبير الفنية، انتقده آخرون بشدة.

من أبرز المنتقدين كان المغني دامون ألبورن من فرقة Blur، الذي وصف ما حدث بأنه أحد أكثر الأخطاء المذهلة التي شاهدها في حياته، وردّ عليه فيلان قائلًا إن تعليق ألبورن يفتقر إلى الوعي الذاتي وإن استخدامه لتعبير "مقزز" يشبه الخطوة السريعة المرتبطة بالنازية.