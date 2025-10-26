 رئيس وزراء ماليزيا: العالم يحتاج لقادة على استعداد لتعديل القواعد لتعزيز السلام - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 3:17 م القاهرة
رئيس وزراء ماليزيا: العالم يحتاج لقادة على استعداد لتعديل القواعد لتعزيز السلام

كوالالمبور - د ب أ
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 2:44 م | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 2:44 م

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن العالم في حاجة لقادة على استعداد لتعديل القواعد لتعزيز السلام.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن إبراهيم قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه الانضمام له في سيارته الرئاسية عندما استقبله في مطار كوالالمبور.

وأضاف: "العالم في حاجة لقادة يعملون على تعزيز السلام وتحقيق ذلك، علينا أن نكسر بعض القواعد، مثلما حدث اليوم، عندما طلب مني الرئيس الانضمام له في سيارته".

وقال أنور" قلت إن ذلك ضد قواعد البروتوكول الأمني، ولقد كان سعيدا بكسر القواعد".

ووصف أنور التجربة" بالرحلة الممتعة"، وقال "بيننا الكثير من الأمور المشتركة، لقد كنت في السجن، وهو كان على وشك دخول السجن".

وأضاف في مؤتمر صحفي أثناء توقيع اتفاق لتوسيع وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند "لقد تبادلنا الحديث بشأن عدد من القضايا".

