ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره

قالت مها متبولي، الناقدة الفنية، إنها لم ترَ عمل في السينما يناقش قصة اجتماعية خلال 2025 إلا فيلم "الملحد"، واصفة إياه بأنه له ثقله، لافتة إلى أن اختيار الموضوع يعكس طبيعة كاتبه الصحفي إبراهيم عيسى وأنه يختار دائمًا موضوعات مثيرة للجدل وليست العادية أو السهلة.

وأوضحت "متبولي" خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس الاثنين، أن قصة الفيلم تدور حول صراع فكري وأسري، حيث يقدم الفنان محمود حميدة شخصية الأب المتشدد، بينما يجسد الفنان حسين فهمي نموذج الرجل الوسطي، في حين يظهر الفنان أحمد حاتم في دور الابن الذي يتعرض لضغوط تدفعه إلى التمرد.

وأشادت بأداء أحمد حاتم، مؤكدة أنه أجاد الدور في التعبير بين حب الابن لوالده ورغبته في التحرر من الضغوط المفروضة عليه، كما أثنت على أداء الفنانة صابرين، لافتة إلى أنها أجادت مشهد يُدرس لما حمله من صراع بين دور الأم وضغوط الزوج.

وتابعت أن محمود حميدة قدّم واحدًا من أجمل أدواره، حيث إن كل تعبيرات وجهه ونظرات عينيه عبرت عن نقل انفعالاته، مشيدة بالمخرج محمد العدل، ومؤكدة على أنه ركز على خدمة الفكرة وأداء الممثلين دون استعراض.

ويذكر أن أحداث فيلم "الملحد" تدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويعالج ظاهرة الإلحاد الديني في المجتمع، حيث يقدم أحمد حاتم شخصية الدكتور يحيى، الذي يتمرد على أفكار والده ويعلن إلحاده، ويعيش قصة حب مع طبيبة.