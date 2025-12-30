مندوب مصر بمجلس الأمن: اعتراف إسرائيل بـ «أرض الصومال» انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، إن إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم ما يُسمى «أرض الصومال» خطوة تشكل سابقة بالغة الخطورة، وتنطوي على انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء مباشر على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، في وقت يمضي فيه الصومال قُدمًا في بناء مؤسساته ومواجهة الإرهاب، ورسم ملامح مستقبل يطوي صفحات الماضي.

وأضاف خلال كلمة مصر بمجلس الأمن، أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول لا يُعد فقط مساسًا بسيادتها، بل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وتناقضا صريحا مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي، والدعائم الذي بُني عليها الاتحاد الإفريقي.

وشدد أن مصر رفضت مع 21 دولة من الدول العربية والإفريقية والإسلامية، وبالاشتراك مع منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بإقليم «أرض الصومال» رفضًا قاطعًا لا لبس فيه، كما أدانت بأشد العبارات هذا الإجراء، لما ينطوي عليه من انتهاك مباشر لسيادة ووحدة وسلامة الصومال، وما يحمله في الوقت ذاته من مخاطر جسيمة على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، التي تُعد منطقة امتداد طبيعي للأمن القومي المصري.

وأوضح أن هذا التضامن يعكس طبيعة ونطاق الرفض الدولي إزاء التحرك الإسرائيلي، معربا عن توقع مصر اتساع قاعدة الدول والمنظمات الرافضة له خلال الأيام المقبلة، بالنظر لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تغذي نزعات وممارسات مماثلة في مناطق أخرى من العالم.

وشدد أن مصر تهيب بمجلس الأمن، الاتحاد للرفض والتنديد بهذا التحرك الإسرائيلي، الذي ستكون له بلا شك تداعيات جسيمة على أمن واستقرار وسلامة ملايين الشعوب الإفريقية والعربية من سكان منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، لا سيما وأن توقيته يتزامن مع مساع إقليمية ووطنية صادقة لتسوية أية قضايا صومالية-صومالية عالقة بين مكونات الشعب الواحد.