لاتفيا تكمل سياجًا أمنيا بطول 280 كيلومترًا على الحدود الروسية

أكملت لاتفيا سياجًا أمنيا بطول 280 كيلومترًا على حدودها مع روسيا، كما أفادت إدارة الممتلكات الحكومية في بيان اليوم الاثنين.

ويظهر مقطع مصور بالفيديو للتركيبات مسارات دورية تجري على طول السياج المقوى بالأسلاك الشائكة.

ووصف وزير الداخلية ريهاردز كوزلوفسكيس هذا الحاجز إلى جانب سياج مماثل تم إكماله في عام 2024 على طول الحدود مع بيلاروس، بأنه "مساهمة كبيرة في أمن سكان لاتفيا وبلدنا".

وتعتزم لاتفيا إنشاء المزيد من تجهيزات البنية التحتية وأنظمة المراقبة على طول الحدود مع بيلاروس وروسيا بحلول نهاية عام 2026.

ونُقل عن كوزلوفسكيس قوله في البيان: "هدفنا الأساسي هو إنشاء أحدث سبل حماية الحدود على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي."

وبدأت لاتفيا في تعزيز حدودها مع روسيا وبيلاروس بعد غزو روسيا لأوكرانيا، الذي تعتبره ريجا تهديدًا للأمن القومي للبلاد.

وتعتزم دول البلطيق الثلاث لاتفيا وإستونيا وليتوانيا إقامة عوائق للدبابات وكتل خرسانية على طول الحدود الروسية والبيلاروسية لحماية نفسها من الهجمات المحتملة.