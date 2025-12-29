كتائب القسام تكشف الستار عن هوية المتحدث باسمها «أبو عبيدة»

أدلى الناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، بأول خطاب له مساء اليوم الاثنين، وأعلن فيه اغتيال عدد من أبرز قادة القسام بسبب الحرب الإسرائيلية.

وكشف الناطق الستار عن هوية المتحدث باسمها السابق «أبو عبيدة»، والذي اغتالته قوات الاحتلال، قائلًا إنه يدعى حذيفة سمير عبد الله الكحلوت «أبو إبراهيم».

وأشار إلى أن «الراحل قاد منظومة إعلام القسام بكل اقتدار، ونقل للعالم مجريات طوفان الأقصى، وبطولات مجاهدي غزة التي أذهلت العالم وأغاظت الأعداء».

وأضاف: «نتوقف إجلال وإكبارا أمام صاحب هذا المقام، الذي لطالما أطل بصوته القوي، وكلماته الصادقة، وبشرياته المنتظرة. الملثم الذي أحبه الملايين، وانتظروا إطلالته بشغف، ورأوا فيه مصدر إلهام، وكانت كوفيته الحمراء أيقونة لكل أحرار العالم».

ولفت إلى أن «أبو عبيدة صوت الأمة الهادر، ورجل الكلمة والموقف، ونبض فلسطين وقدسها وشعبها ومقاوميها، وكان صاحب الأثر العظيم في نفوس الأمة».

وأكمل: «الفارس الذي لم ينقطع عن شعبه في أحلك الظروف، وخاطبهم من قلب المعركة يبشرهم ويصبرهم ويواسيهم، رغم الخطر الشديد والاستهداف المتكرر، وطالما انتظره جمهور العدو قبل أبناء شعبه».