قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تشهد أكبر خطة تطوير صحي في تاريخها، موضحًا أن الخطة بدأت منذ 2014 وحتى اليوم، بدعم ومتابعة من رئيس الجمهورية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة" مساء الاثنين، أن هذه الخطة تجمع بين التوسع في البنية التحتية والتجهيزات، بالإضافة للعدالة الصحية من خلال التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، بجانب توطين صناعة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، للحفاظ على سلاسل إمداد مستدامة وحماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن التطوير في المنظومة الصحية يحدث على مدار الوقت وله آليات واضحة تيم إتباعها، موضحًا أن حجم الإنفاق على تطوير المنظومة الصحية تجاوز تريليون جنيه منذ 2014 وحتى اليوم، خُصص لمشاريع البنية التحتية، والمدن الطبية المتكاملة، بجانب المبادرات الرئاسية العديدة.

1250 مشروعًا للصحة القومية

وقال إن عدد مشاريع البنية التحتية القومية تجاوزت الـ1250 مشروعًا، بلغت تكلفتها 222 مليار جنيه، مؤكدا اكتمال 907 مشروعات منها.

ولفت إلى أنّ هذه المشاريع شملت الإنشاءات الجديدة، بجانب أعمال التطوير وزيادة السعة الاستيعابية لهذه المنشآت الصحية.

ولفت إلى إنشاء مدن طبية متكاملة، كمدينة ناصر، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة للمقر الجديد لمعامل الصحة العامة بمدينة بدر _المجهز بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال المعامل_، والذي سيدخل الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.

المبادرات الرئاسية: معاك من أول يوم

وأوضح أن عدد المبادرات الرئاسية بلغ الـ15 مبادرة لخدمة جميع المواطنين في مختلف مراحلهم العمرية، مشيرًا إلى أنّها قدمت أكثر من 244 مليون خدمة صحية حتى الآن.

ونوه بأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يتابع هذه المبادرات يوميًا، قائلًا: "المبادرات دي تحت عنوان الدولة ووزارة الصحة معاك من أول يوم" .

وتحدث عن هذه المبادرات ومنها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للمقبلين على زواج، موضحًا أن الهدف منها توعية الطرفين بحالتهم الصحية "لما تفكر تتجوز".

وأشار إلى تواجد عدد من المبادرات التي تخدم الأم والطفل لاحقًا، ومنها المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، بجانب مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال، ومبادرة تشخيص الأمراض الوراثية الـ19 لدى الأطفال المبتسرين.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية شملت أيضًا الأطفال في المدارس، من خلال مبادرة الكشف عن الأنيميا، والسمنة والتقزم ، بالإضافة لضعف البصر وفايروس سي لدى الأطفال.

وذكر تواجد مبادرات لصحة المرأة والرجل للكشف عن الأورام المختلفة، بالإضافة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية.

وأشار إلى اهتمام الدولة تهتم بمواطنيها في سن الأربعين وكبار السن، من خلال تخصيص مبادرات للكشف عن الأمراض غير السارية كالسكري والضغط والاعتلال الكلوي وغيرها، بجانب مبادرات تشخيص الأمراض المزمنة في كبار السن.