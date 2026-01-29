وزير الإعلام السعودي يرد على مزاعم رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد

نفى وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، الأربعاء، صحة ما يُتداول بشأن رفض المملكة استقبال نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.



وقال الدوسري في منشور عبر منصة "إكس": "ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح، فسموه يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان فهي بيته وقيادتها أهله".

وجاء النفي السعودي عقب تداول أنباء زعمت أن المملكة العربية السعودية رفضت استقبال نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.



والاثنين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن العلاقة مع الإمارات ذات أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي، مضيفا أن المملكة حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية معها بوصفها شريكا مهما داخل مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "فيما يتعلق باليمن، فإن هناك اختلافا في وجهات النظر مع الإمارات".



وتابع: "الإمارات قررت أن تخرج من اليمن وإذا كان الوضع كذلك، وخرجت بالفعل من اليمن بشكل كامل فإن المملكة ستتحمل المسؤولية هناك".

وأردف قائلا: "أعتقد أن هذا أمر أساسي لاستمرار علاقات قوية مع الإمارات".



وشاب التوتر العلاقات ما بين السعودية والإمارات بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مساحات شاسعة من محافظات جنوب اليمن في أوائل ديسمبر 2025.

وتدخلت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، وتم قصف مواقع للمجلس الانتقالي، أعقبه انسحاب الإمارات لما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن.