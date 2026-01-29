خرج أنصار المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، مساء الأربعاء، في مظاهرة عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء قبالة الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد دعما لترشيحه.



وذكر شهود عيان أن تلك المجموعات من أنصار نوري المالكي خرجت في مظاهرة شعبية حاملين أعلام العراق وصورا للمالكي ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد فيه فيه بوقف مساعدة العراق إذا تم اختيار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.

وهتف المحتجون بشعارات: "الله الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر" للتنديد بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عارض فيه ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

كما قام عدد من المتظاهرين بحرق صور للرئيس الأمريكي وعلم أمريكا، حسب شهود العيان.

وأحاطت القوات الأمنية المتظاهرين وأغلقت مدخل المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد.









والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات ‌المتحدة لن تساعد ⁠العراق بعد الآن إذا تم اختيار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.

وأضاف في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "نسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خيارا سيئا للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وتابع قائلا: "آخر مرة ‍كان المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر ⁠والفوضى العارمة ‍وينبغي عدم السماح بتكرار ذلك".

واختتم الرئيس الأمريكي قائلا: "إذا توقفت واشنطن عن مساعدة العراق فلن يكون لديه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية.. لنجعل العراق عظيما مرة أخرى".

وردا على تدوينة ترمب، أعرب زعيم ائتلاف "دولة القانون" والمرشح لرئاسة الحكومة بالعراق، نوري المالكي، عن رفضه للتدخل الأمريكي في شؤون العراق الداخلية معتبرا أنه انتهاك لسيادته.

وقال المالكي في منشور له عبر منصة "إكس"، "نرفض التدخل الأمريكي في شؤون العراق الداخلية ونعتبره انتهاكا لسيادته"، معتبرا أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد".

وأكد نوري المالكي أنه "سيستمر في العمل حتى النهاية بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

جدير بالذكر أن الإطار التنسيقي في العراق أعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف استكمال الاستحقاقات الدستورية وسط الأزمة السياسية المستمرة.