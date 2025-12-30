كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن أبعاد إقامة مهرجان الفسطاط الشتوي، موضحًا سعيهم لتحويلها لمنبر للثقافة، والفن، والرياضة.

وقال خلال تصريحات على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور" مساء الإثنين، إن هذا المهرجان مُكمل لمهرجان العلمين الصيفي، معلقًا: "الفسطاط حاجة عندنا مش موجودة في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأشار إلى خطط لإقامة مهرجاني الربيع والصيف، بجانب الليالي الرمضانية، داخل حديقة الفسطاط، قائلًا: "2% بيبقوا في الساحل والباقي هنا".

واسترجع حالة الحديقة قبل عمليات التطوير، قائلًا: "الجبال اللي زرعناها دي كانت عبارة عن جبال من قمامة تتجمع فيها قمامة القاهرة".

ولفت إلى تحويلهم هذه الجبال لمساحات خضراء بطرق موصلة إلى قمتها، لمراقبة مختلف معالم القاهرة، مثل الأهرامات وقلعة صلاح الدين وغيرها، مشيرًا إلى تحولها من أسوأ مكان في مصر إلى الأجمل على مستوى الشرق الأوسط.

وتطرق إلى توقيعه اتفاقية مع الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، لإقامة أنشطة ثقافية داخل الحديقة على مدار العام، بالإضافة لمباحثات مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "الحديقة نفسها هتبقى عنوان لحاجات كثيرة.. وهدية القيادة السياسية للشعب المصري".

ويذكر أن حديقة تلال الفسطاط تحتل موقعًا محوريًا في قلب مصر القديمة، بعدما تحولت من منطقة مهملة ومكب نفايات إلى واحدة من أكبر الفضاءات الحضرية والثقافية المفتوحة في الشرق الأوسط، على مساحة تقارب 500 فدان.