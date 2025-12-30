 نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 1:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق

الشروق
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 1:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 1:03 ص

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي نيس يرغب في التعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع.

وأشار موقع "Actu foot" المهتم بأخبار الكرة الفرنسية أن نادي نيس صاحب المركز الـ13 في ترتبيب الدوري الفرنسي قد دخل في مفاوضات حاليا مع سيرخيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد السابق، والذي كان قد رحل مؤخرا عن مونتيري المكسيكي بنهاية عقده.

ويرغب نيس في ضم مدافع ذو خبرات يستطيع تحسين الأداء الدفاعي للفريق، حيث يعد ثاني أسوأ دفاعي في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد 16 جولة، إذ استقبلت شباكه 29 هدفا.

ويغيب محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر عن فريق نيس بسبب إصابة الرباط الصليبي التي كان قد تعرض لها.

وبحسب نفس المصدر فإن راموس يرحب بفكرة العودة إلى أوروبا، وقد تمثل تجربة نيس مصدر جذب بالنسبة له.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك