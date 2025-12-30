نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي نيس يرغب في التعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع.

وأشار موقع "Actu foot" المهتم بأخبار الكرة الفرنسية أن نادي نيس صاحب المركز الـ13 في ترتبيب الدوري الفرنسي قد دخل في مفاوضات حاليا مع سيرخيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد السابق، والذي كان قد رحل مؤخرا عن مونتيري المكسيكي بنهاية عقده.

ويرغب نيس في ضم مدافع ذو خبرات يستطيع تحسين الأداء الدفاعي للفريق، حيث يعد ثاني أسوأ دفاعي في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد 16 جولة، إذ استقبلت شباكه 29 هدفا.

ويغيب محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر عن فريق نيس بسبب إصابة الرباط الصليبي التي كان قد تعرض لها.

وبحسب نفس المصدر فإن راموس يرحب بفكرة العودة إلى أوروبا، وقد تمثل تجربة نيس مصدر جذب بالنسبة له.