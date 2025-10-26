محمد ثروت لـ«الشروق»: أم كلثوم بنت وجداني وعبد الوهاب كان معلمى عبر الأثير

- موسيقار الأجيال اختارنى من بين أبناء جيلى لأنى لا أقلد أحدًا.. وتعلمت منه حب العمل واحترام المواعيد والجمهور

- أغنية «القلب يعشق كل جميل» غيرت نظرتى للفن

- الأبنودى كان الأقرب لقلبى و50% من أعمالى كانت معه

- جمال سلامة ظلم نفسه ولم يأخذ حقه الفنى رغم عبقريته



قال المطرب محمد ثروت، إنه يعتبر مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية هذا العام حدثًا عظيمًا بالنسبة له، فمهرجان الموسيقى العربية له قيمة خاصة فى وجدانه، فكوكب الشرق أم كلثوم بنت وجدانه منذ أن كان طفلًا صغيرًا، لأنه كان يغنى أعمالها فى فترة طفولته، حتى شارك فى برنامج «خمس خمسات» فى التليفزيون، وكان أصغر مشترك فى البرنامج، وقدم أغنية «طوف وشوف» للسيدة أم كلثوم، وحصل على الجائزة الأولى وكانت قيمتها 5 جنيهات، فبالرغم من مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق لكنها ما زالت تعيش فى أذهان الجميع، وذكراها لم تكن مجرد مناسبة فنية بل احتفال بالوجدان العربى.

وأضاف ثروت أن تجربته مع أغنية «القلب يعشق كل جميل» التى يقدمها خلال الليالى المحمدية، كان يتصور أنها أغنية عاطفية، ولكن الكلمات التى كتبها بيرم التونسى جعلته يكتشف عمق تلك الكلمات التى أعطته منظورًا مختلفًا للأغنية ووجهة نظر تبرز حقيقة مشاعر البطل فى الأغنية، وبالتالى أم كلثوم أثرت فى وجدانه العاطفى والوطنى أيضًا.

وتابع أنه تحدث من قبل عن جلسته مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عندما قضى ليلة معه وهو يغنى له أغنية «على باب مصر» بالرغم من أنها كانت ممنوعة آنذاك، فقد تعجب عبدالوهاب من أنه يغنى قصيدة «على باب مصر»، فمما لا شك فيه أن أم كلثوم جزء كبير من وجدان الشعب المصرى.

وعن اللقاء الأول مع عبدالوهاب، أوضح ثروت أن هذا اللقاء كان بناء على ترشيح الموسيقار له ضمن مجموعة من الأصوات الجديدة آنذاك، بعد أول مقابلة بينهما عندما طلب من الشاعر حسين السيد أن يستمع له، فمقابلة عبدالوهاب له كانت حلمًا، وغنى أول مرة أمام الموسيقار عبدالوهاب فى استوديو «الأرض الطيبة»، وبعد النجاح الذى حققه من المقطع الخاص به، لحن عبدالوهاب له «مصريتنا»، وكانت الأغنية أحدثت دوى فى هذه الفترة، وبعدها استمر التعاون بينه وبين عبدالوهاب حتى رحيله، وغنى من ألحانه العديد من الأغانى منها؛ «النور والحرية» و«عاشت بلادنا» و«الأرض الطيبة» و«عنيه السهرانين» و«يا حياتى».

وأشار ثروت أنه يقدم حفلات على مسرح الأوبرا منذ أن بدأ، ولكن هذه الفترة يرى أن دار الأوبرا المصرية تحظى باهتمام وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، مع وجود قيادة مثل الدكتور علاء عبدالسلام رئيس الأوبرا، كما يرى أنها أيضًا مقبلة على خطوات جديدة مختلفة، والفترة القادمة ستشهد أطروحات فنية كبيرة جدًا للأوبرا المصرية.

وأكد ثروت أنه تعلم من مدرسة نجوم الزمن الجميل مثل كوكب الشرق، وعندما التقى بأحد رموز هذه المدرسة وهو الموسيقار محمد عبدالوهاب شعر أنه هو معلمه عبر أثير الإذاعة، فقد تعلم منه قبل أن يقابله، وعندما التقاه وجده الموسيقار عبدالوهاب مستعدًا وجاهزًا، فقال له «يا فندم أنا حافظ أغانيك لأن أبويا من عشاقك».

وعن سر شغفه بالذهاب لفيلا أم كلثوم فى الزمالك وهو فى السادسة من عمره، قال ثروت إنه تصور أنه سيرى أم كلثوم، ولكن هذا لم يحدث وكان يتمنى أن يراها. كانت رؤيتها دربًا من دروب الخيال، وحزن جدًا لإزالة هذه الفيلا وتحولت إلى عمارة، فقد كان يتمنى أن تظل موجودة كمكان كانت تقيم فيه سيدة الغناء العربى.

وأكد ثروت أن فكرة إعادة تقديمه دويتو «بلدى» مع هانى شاكر فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر الأخيرة، جاءت عن طريق وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو عندما طلب من رئيس الأوبرا الدكتور علاء عبدالسلام بتقديم حفل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، فعندما تحدثوا معه اقترح عليهم أنه يود أن يضم الحفل أبناء جيله، وكان فى هذا الوقت لا يوجد سوى محمد الحلو وهانى شاكر التى تناسبت مواعيدهم مع موعد الحفل، فاقترح أن يعيد تقديم دويتو «بلدى» مع هانى شاكر بعد مرور 40 عامًا، والفكرة نالت إعجاب الجميع، وقدموا الحفل الذى حقق صدى كبيرًا.

وأشار ثروت أن الجمهور يغمره بمشاعره الطيبة ولذلك يحرص قدر الإمكان على تقديم شىء يسعده سواء فى الأوبرا أو خارج الأوبرا، لأنه مستمر بحب هذا الجمهور.

وأكد ثروت أنه تعلم من الموسيقار محمد عبدالوهاب حب العمل والصدق فيه، واحترام الجمهور، واحترام المواعيد، فهو ما زال إلى الآن عندما يحدد موعد يكون مقدسًا بالنسبة له.

وعن أول شىء قاله عبدالوهاب له عندما سمع صوته، قال إنه سأل موسيقار الأجيال هذا السؤال وكان رده هو أنه لا يقلد أحدًا، وصوته له شخصية مستقلة وهذا السبب هو الذى جعل الموسيقار عبدالوهاب يختاره من وسط أبناء جيله.

وأكد ثروت أن علاقته بالدكتور جمال سلامة كانت مميزة للغاية، فقد غنى له «أمى» من كلمات عبدالرحمن الأبنودى، و«بلدى» التى حققت نجاحًا كبيرًا وما زالت إلى الآن، ثم أغنية «البيوت أسرار»، و«ورق الشجر» و«مشكلتى مش إنت» و«القدس عربية» و«يا أول نور فى الدنيا»، وغنى له الكثير من ألحانه.

وأوضح أنه يشعر أن جمال سلامة ظلم نفسه وظلم، فهو طاقة موسيقية ونغمة جديدة على الأذن المصرية والعربية، ولكن مع الأسف لم يأخذ حقه ولا حظه، وكل ما قدمه هو 1 فى المائة من قدراته.

وأشار ثروت أن لحن «مشكلتى مش إنت»، من الألحان المميزة للدكتور جمال سلامة، فقد كان جمال يقدره جدًا وكان يريد طريقة أداء معينة، فهو كان سعيدًا بهذا اللحن، ويعتبره من الألحان التى غناها فى حياته.

وأكد محمد ثروت أن كل الشعراء والملحنين أثروا فيه، فقد عمل مع حسين السيد وعبدالرحمن الأبنودى، وإذا تمنى العمل مع أحد منهم سيتمنى العمل مع الأبنودى، لأنه مفتقده بشدة، لأنه كان قريبًا منه جدًا، و50% من أعماله مع الأبنودى.