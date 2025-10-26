القاهرة الإخبارية: أكثر من 400 شاحنة مساعدات تتحرك من مصر نحو قطاع غزة

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن أكثر من 400 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من الأراضي المصرية في اتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأوضح في تغطية على الهواء، اليوك الأحد، أن هذه الشاحنات تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية في المقام الأول، إلى جانب المستلزمات الطبية والإيوائية التي تُعد ضرورية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة داخل القطاع.

وأشار إلى أن حركة الشاحنات تتم يوميًا من الأراضي المصرية، حيث تُجرى لها عمليات تدقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل السماح بدخولها إلى غزة.

وذكر أن اليوم يشهد تحريك مئات الشاحنات المتجهة إلى المعبرين المذكورين لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا أن القافلة الجديدة تُعد من أكبر القوافل التي تم تجهيزها خلال الأسابيع الماضية.

وأفاد بأن الصور الميدانية تُظهر أيضًا وجود معدات مصرية ثقيلة جرى تجهيزها خصيصًا للمساعدة في عمليات رفع الركام وتمهيد الطرق داخل قطاع غزة، موضحًا أن دفعة أولى من هذه المعدات وصلت بالفعل إلى الأراضي الفلسطينية يوم أمس.

ولفت إلى أن هذه المعدات تُستخدم كذلك في عمليات البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين، ضمن الجهود الإنسانية الجارية في القطاع.