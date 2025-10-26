كييف تعلن إسقاط 90 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر منصة "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 90 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا وطرز أخرى خداعية، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزابوريجيا، إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تيليجرام، إن القوات الروسية شنت، خلال الليل، 663 هجوما على 16 منطقة سكنية في منطقة زابوريجيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان "شنت القوات الروسية خمس هجمات جوية على ستيبوف، وهولييبول، وأوسبينيفكا، ومالينيفكا، وبافليفكا، وهاجمت 414 طائرة مسيرة من طرز مختلفة يوركيفكا، وستيبنوهيرسك، وبلافني، وستيبوف، وهولييبول، ونوفودانيليفكا، ومالا توكماشكا، وشيرباكي، ونوفواندرييفكا، وتشاريفني، وبيلوهيريا، وشيرفوني".

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ ست ضربات مدفعية من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق على ستيبوف وأوريكيف وشيرباكي ومالينيفكا، وأصابت 238 ضربة مدفعية ستيبنوهيرسك وبلافني وستيبوف وهوليابول وشيرباكي ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا ونوفواندرييفكا وتشاريفني وبيلوهيريا وشيرفوني ومالينيفكا.

وذكرت تقارير أن الهجوم أسفر عن إلحاق الضرر بالمباني السكنية والمركبات ومرافق البنية التحتية، لكن لم يصب أي مدني بأذى.

ومن جهتها، أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 29 آخرين بينهم سبعة أطفال جراء هجوم روسي على العاصمة كييف.

وقال البيان "تعرضت العاصمة لهجوم من العدو للمرة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة 29 شخصا، بينهم سبعة أطفال، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.