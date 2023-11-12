الصحة في غزة: غارة إسرائيلية دمرت قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء

أفادت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد، بأن غارة إسرائيلية دمرت قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وذكر التلفزيون الفلسطيني اليوم الأحد، أن ثلاثة أطفال رضع وخمسة من مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة توفوا لنقص الأكسجين.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، من أن المرضى في مستشفى الشفاء مهددون بالموت الحتمي لعدم إدخال الوقود للمستشفيات.

ومن جهتها، قالت «منظمة الصحة العالمية» اليوم، إنها فقدت الاتصال بمستشفى «الشفاء» في قطاع غزة.

وأضافت عبر منصة «إكس» («تويتر» سابقاً): «نفترض أن مَن كنا نتواصل معهم يلحقون الآن بعشرات الآلاف من النازحين الذين كانوا قد اتخذوا من المستشفى ملجأ، ولكنهم يهربون الآن من المنطقة».

وتحدثت المنظمة عن تقارير وردتها تفيد بأن بعض مَن فروا من المستشفى تعرضوا لإطلاق النار عليهم وجُرحوا؛ بل وقُتل بعضهم، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قد عبّر في وقت سابق، اليوم، عن قلق المنظمة البالغ بشأن سلامة العاملين في قطاع الصحة بالمستشفى والمرضى والجرحى والأطفال والنازحين داخله.

وأشار إلى تقارير وصفها بأنها «مرعبة» عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة؛ مشيراً إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى.