روبيو يبحث مع وزيري خارجية سوريا وتركيا الاستقرار ومكافحة الإرهاب

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، في لقاء ثلاثي أعقب الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

ووفقا لما أفاد به النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، بحث الوزراء فرص تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

كما تطرق اللقاء إلى المساعي الجارية لتحديد مصير الأمريكيين المفقودين في سوريا، وأكد روبيو التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم تطلعات الشعب السوري نحو السلام والازدهار، مشددا على أهمية الشراكة الإقليمية في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.