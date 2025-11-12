 روبيو يبحث مع وزيري خارجية سوريا وتركيا الاستقرار ومكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 8:22 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

روبيو يبحث مع وزيري خارجية سوريا وتركيا الاستقرار ومكافحة الإرهاب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 7:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 7:56 ص

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، في لقاء ثلاثي أعقب الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

ووفقا لما أفاد به النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، بحث الوزراء فرص تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

كما تطرق اللقاء إلى المساعي الجارية لتحديد مصير الأمريكيين المفقودين في سوريا، وأكد روبيو التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم تطلعات الشعب السوري نحو السلام والازدهار، مشددا على أهمية الشراكة الإقليمية في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك