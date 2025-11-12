وزيرة العدل الليبية تطالب باتفاقية للتصدي للجرائم العابرة للحدود

أكدت وزيرة العدل الليبية حليمة بوسيفي على عمق العلاقات العربية مشيرة إلى أهمية التشاور و تبادل الرؤي بين وزراء العدل العرب.

واشادت بوسيفي خلال كلمتها أمام الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب بما حققته كل من الدورة 39 و 40 من مجلس وزراء العدل العرب في إطار توحيد التشريعات بين الدول العربية.

كما أشارت إلى تطور الجرائم العابرة للحدود وضرورة التصدي لتأثيرها، مطالبة أن يتم الاتفاق على توقيع اتفاقية لمواجهة هذه الجرائم، نظرا لكبر تأثيرها.

ونوهت بأن ملف حقوق الانسان يحظى بأهمية كبيرة، مضيفة أن ليبيا تجدد قلقها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، كما تجدد دعمها لما تبذله الجامعة العربية من جهود في هذا الإطار.

ويبحث المجلس عددًا من الموضوعات ذات الأهمية، في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

كما يتناول الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، من أبرزها القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.