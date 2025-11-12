وفاة 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

لقي 42 مهاجرا من بينهم 29 سودانيا حتفهم، في أحدث مأساة قبالة سواحل ليبيا، إثر غرق مركب كان غادر منطقة زوارة منذ أكثر من أسبوع.

ووفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، كان المركب المنكوب يقل 49 مهاجرا من بينهم إمرأتان، ولم يتسن إنقاذ سوى 7 مهاجرين خلال عملية بحث وإنقاذ قامت بها السلطات الليبية.

ووفق رواية الناجين، غادر المركب يوم الثالث من الشهر الجاري ولكن بعد حوالي 6 ساعات، تسببت الأمواج العاتية في تعطل المحرك، مما أدى إلى انقلاب القارب.

وبعد انجرافها في البحر لمدة 6 أيام، لم يتم إنقاذ سوى 7 رجال من بينهم 4 من السودان، واثنان من نيجيريا، وواحد من الكاميرون.

ومن بين الضحايا أيضا 8 من الصومال، و3 من الكاميرون، واثنان من نيجيريا.

وبحسب بيانات المنظمة، توفي 378 مهاجرا العام الجاري في عمليات عبور لوسط البحر الأبيض المتوسط التي تشمل أساسا القوارب المنطقة من سواحل ليبيا وتونس.