السعودية تعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية

• المملكة أعربت عن تضامنها ووقوفها مع حكومة الجمهورية التركية في هذا المصاب وفق بيان للخارجية السعودية..



قدمت السعودية، الأربعاء، تعازيها إلى تركيا في ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها "تعرب عن صادق تعازي المملكة وخالص مواساتها للجمهورية التركية الشقيقة، إثر تحطم طائرة عسكرية في منطقة سغناغي شرق جمهورية جورجيا".

وعبرت الوزارة، عن "تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة الجمهورية التركية في هذا المصاب".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 20 عسكريا جراء تحطم طائرة شحن من طراز C130 تابعة لها، الثلاثاء، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد، قرب الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وأفادت الوزارة بأن فرق البحث والإنقاذ الجورجية عثرت على حطام الطائرة، مشيرةً إلى أن تحديد سبب الحادث سيُعلن لاحقًا عقب استكمال الفحوص الفنية من قبل الفريق التركي المختص.