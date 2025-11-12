الدفاع المدني بغزة: انتشال 51 جثمانا من داخل ساحة عيادة الشيخ رضوان

أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، تمكّن طواقمه من انتشال 51 جثمانا من داخل ساحة عيادة الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن طواقمه ما تزال تواصل العمل والبحث لاستخراج باقي الجثامين، بعدما تم دفنها على عجل خلال أشهر حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت ثلاثة شهداء انتشال و4 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 245، وإجمالي الإصابات 627، وإجمالي الانتشال 532.