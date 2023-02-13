منتدى «استثمر في السعودية» يعقد بالكويت بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية

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يعقد اليوم الإثنين، منتدى "استثمر في السعودية"، بالكويت، وذلك بمشاركة مسؤولين من البلدين بالإضافة إلى الجهات الحكومية وكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

ويهدف المنتدى إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافةً إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة، وفقا لبيان رسمي سعودي.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، إضافةً إلى اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

يذكر أن زيارة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح للكويت تهدف إلى تعميق العلاقات الاستثمارية القائمة، وبناء شراكات نوعية جديدة ومتنوعة وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الكويت الشقيقة.