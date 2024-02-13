زيدان يتحدث عن انتقال مبابي لـ ريال مدريد

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تحدث زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا ومدرب ريال مدريد السابق، حول قضية انتقال كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان، إلى قلعة النادي الملكي.

ويتواصل الحديث خلال الفترة الماضية حول مستقبل اللاعب مبابي، وارتباطه بارتداء قميص الريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بهذا الشأن قال زيدان، وفقا لما نشره فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير: «هناك الكثير من الأحاديث حول تلك القضية. الكثير من القصص والإشاعات لكن الحقيقة نجهلها نحن حتى تلك اللحظة».

أضاف: «سنرى ما سيحدث لاحقًا».

وكان مبابي قريبا من الانتقال للريال في صيف 2022، لكنه قرر تمديد عقده مع باريس.