الأونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في حروب العالم خلال السنوات الـ4 الماضية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، وصف لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" الليلة الماضية، الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بـ"الصادمة"، قائلا "هذه حرب على الأطفال، تُشن على مستقبلهم".

وشارك لازاريني رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، يظهر عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة في الفترة من 7 أكتوبر الماضي إلى 29 فبراير الماضي، وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، مقارنة بـ12 ألفًا و300 طفل فقدوا حياتهم في غزة خلال خمسة شهور.