تقارير: هجوم «يُرجح أنه إيراني» على سفينة إسرائيلية أمام السواحل الإماراتية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن ما سمتها «سلطات إقليمية» سيطرت على سفينة على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة الجزيرة، تزامنا مع ما نقلته وكالة أسوشييتدبرس عن مسئول دفاعي بالشرق الأوسط قوله إن إيران تقف وراء غارة بطائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

في غضون ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات على وقع حالة من الترقب التي تسود العالم أجمع حول هجوم إيراني محتمل على إسرائيل ردا على هجوم كان جيش الاحتلال قد نفّذه قبل أيام على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة الإيرانية دمشق، وخلف سبعة قتلى بينهم قادة وضباط بارزون بالحرس الثوري الإيراني.