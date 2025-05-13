تقرير إسرائيلي: الرهان على ضوء أخضر أمريكي لحرب واسعة بغزة ينهار

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الرهان الذي تبناه أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقائل بأن ترامب سيمنح إسرائيل ضوءً أخضر لشن حرب واسعة على غزة، بدأ ينهار تدريجيا، في ظل مؤشرات متزايدة على رغبة واشنطن في تهدئة التصعيد.

وأضافت الصحيفة، أن التوجهات الاستراتيجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تتبلور بوضوح بعد مرور ستة أشهر على فوزه في الانتخابات، مشيرة إلى أنه يفضل عقد الصفقات والتسويات الدبلوماسية على خوض حروب جديدة، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو قد يُضطر إلى إعادة تقييم مساره، لا سيما بعدما ضاق عليه هامش المناورة السياسي، رغم مواصلته الخطاب التحريضي الذي يخاطب به قاعدته الداخلية.

واعتبرت "هآرتس" أن استراتيجية ترامب تنطوي على مخاطر، لكنها "أقل ضررا من الحرب المفتوحة والدائمة التي يسعى نتنياهو إلى فرضها".

وأشارت إلى أن التمييز في التعامل مع المحتجزين كما حدث في قضية إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر دون إشراك إسرائيل، يشكل سابقة خطيرة ورسالة لعائلات المختطفين.

وتحدثت تقارير عن مزيد من التوترات بين ترامب ونتنياهو، بعدما قال الأول إنه توصل إلى هدنة مع الحوثيين في اليمن خفّضت من هجماتهم على السفن الأمريكية، ولكنها لم تشمل إسرائيل.

كما جرى إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألسكندر بعد محادثات مباشرة بين حركة حماس ومسئولين أمريكيين.