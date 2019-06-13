عبد المهدي: تطابق دور العراق وسلطنة عمان فى جهود نزع فتيل الأزمة الأمريكية الإيرانية

أثنى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، على دور سلطنة عمان في المنطقة الذي يتكامل ويتطابق مع دور العراق وتوسيع علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي، ودعم جهود الأمن والاستقرار، ونزع فتيل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد والحروب"، بحسب بيان عراقي.



ورحب عبدالمهدي- خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي الذي يزور العراق حاليا "بقرار سلطنة عمان" بتعزيز العلاقات الثنائية وافتتاح السفارة العمانية في بغداد الذي سيسهم في زيادة التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين".



من جهته، قال وزير الخارجية العماني «إن للعراق مكانة خاصة لدى عمان حكومةً وشعبا وننظر لمواقف العراق والدور الايجابي والمتوازن للحكومة العراقية بإحترام وتقدير».



وعبر عن ارتياحه"لزيارة العراق وبالرغبة المشتركة لدى البلدين بتطوير العلاقات وتوسيع التعاون، وما يحققه التعاون والتفاهم بين العراق وعمان في إبعاد التوتر عن المنطقة وايجاد مناخات للتهدئة والاستقرار في المنطقة".



وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وفتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول، إضافة إلى الدور المشترك للعراق وعمان بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة .