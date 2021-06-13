واصلت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٢١ مخالفة إشغال طريق، وتحرير عدد ٤ محاضر إشغالات، وتسهيل الحركة المرورية، وذلك بمناطق "شارع المحكمة، والميزانة"، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، وبإشراف من خالد الزقم - نائب رئيس المدينة.