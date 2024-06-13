سجلت مبيعات السيارات في الصين نموا ملحوظا خلال أول 5 شهور من العام الحالي بفضل زيادة مبيعات التجزئة نتيجة الإجراءات الرامية إلى تحسين الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

وقالت رابطة سيارات الركوب الصينية إن مبيعات سيارات الركوب في الصين بلغت خلال أول 5 شهور من العام الحالي 07ر8 مليون سيارة بزيادة نسبتها 7ر5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت المبيعات خلال مايو بمفرده 7ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 9ر1% عن الشهر نفسه من العام الماضي، لكن بزيادة نسبتها 4ر11% عن مبيعات أبريل.

وأرجعت الرابطة الأداء القوي لسوق سيارات الركوب في الصين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى عدة عوامل منها تطبيق إجراءات تحفيز الاستهلاك وإقامة معرض بكين للسيارات وسياسات تشجيع مبيعات السيارات التي يتم تطبيقها على المستوى المحلي في مختلف الأقاليم الصينية وغير ذلك بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

في الوقت نفسه زادت مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة (الكهربائية والهجين وخلايا الهيدروجين) في الصين خلال مايو بنسبة 5ر38% سنويا إلى 804 آلاف سيارة، في حين تراجعت صادرات هذه السيارات بنسبة 4% سنويا إلى 94 ألف سيارة فقط.

وتتوقع الرابطة استمرار نمو مبيعات السيارات في الصين خلال الشهور المقبلة بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تشجيع الإنفاق الاستهلاكي بشكل خاص.