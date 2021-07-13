أعلنا وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار. ووزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إطلاق برنامج البعثات التدريبية الخاص بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأكاديمية الفنون، لمدد تتراوح من أسبوعين إلى 6 أشهر، في عدد من الدول، منها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا، وفتح باب التقدم 15 يوليو الجاري حتى 19 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن برنامج الابتعاث الجديد يهدف إلى صقل المواهب والخِبرات العملية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بتدريبهم في أرقي جامعات ومعاهد الفنون في العالم، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية التي تعتبر الفنون أحد المكونات الرئيسية لبناء المواطن المصرى ورُقيه وتقدمه.

وتضمن الإعلان العديد من المجالات التدريبية المتميزة، ففي المجال السينمائي ستشمل التدريبات تقنية الإحياء الرقمي والهولوجرام، ومونتاج الواقع الافتراضي، وتصميم الجرافيك، وكاميرات الدرون وبرامج المونتاج الخاصة بها.

وتشمل البعثات المُخصصة للمجال الموسيقي طلاب وكوادر المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار" قسم آلات النفخ والإيقاع تخصص "فلوت"، والتقنيات الحديثة في أعمال الموسيقى المُعاصرة، وقسم الوتريات تخصص "تشيللو" وقسم البيانو، وقسم الوتريات تخصص "هارب"، ومجال تكنولوجيا صناعة وتحريك العرائس مسرح العرائس، وفي مجال المسرح ستشمل التدريبات الديكور المسرحي، والمسرح الأسود، والمسرح التنموي، ومسارح الفئات العمرية للأطفال.

وأوضحت وزارة التعليم العالي شروط التقديم، وهي أن يكون من العاملين بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية االفنو، وأن يكون مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة وحسّن السُمعة، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو في جُنحة مُخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المُرتبطة بها، وأن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المُزمع إيفاده إليها، ومستوفيًا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تقدم له، والتي تضعها اللجنة التنفيذية للبعثات عند الإعلان عن البعثات، وعلى قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

وأكدت الوزارة ألا يكون المتقدم قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته، أو تم إلغاء إيفاده، وألا يكون المُتقدم على منحة مُقدمة للدولة أو بعثة أو أجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان، والحصول على موافقة السلطة المُختصة بالجهة التابع لها المبعوث، وأن يكون قد أنهی مدة الإلتزام المنصوص عليها بقانون البعثات، إذا كان قد سبُق له الإيفاد في بعثة أو مهمة علمية من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

ولفت أنه سيتم ترك شرط اللغة لما تُقرره الجهة التي سيتدرب بها المتقدم وحسب دولة الإيفاد، ويُمكن التقدم لأي فئة عمرية لهذا البرنامج التدریبي.

وأضافت أن الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى ستمول البرامج التدريبية، وتشمل كافة النفقات الخاصة بالإقامة والمصروفات البحثية وتذاكر الطيران ذهاب وعودة، والتأمين الصحي، طوال فترة التدريب.