فتاة التروسيكل مروة العبد: نقلت المواطنين للجان الانتخابية ليكون الرئيس منصورا

قالت مروة العبد الشهيرة بفتاة التروسيكل في مدينة القرنة غرب الأقصر، إنها قررت استخدام التروسيكل الخاص بها في نقل المواطنين إلى اللجان الانتخابية؛ من أجل أن تكون الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي «منصورين»، بحسب وصفها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أنها ستنقل المواطنين إلى أية انتخابات مجانًا؛ حتى يشارك المواطنون بها وتصبح الدولة منصورة.

وتابعت: «لازم نقف جنب الدول لأنها كما أعطتني حقي يجب أن أعطيها حقها»، مؤكدة أنها استطاعت نقل المواطنين إلى المقار الانتخابية بالرغم من بعد المسافة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم فتاة التروسيكل في شهر نوفمبر عام 2018، واستقبلها بقصر الاتحادية وذلك لتحديها الرجال وقيادتها للتروسيكل لتوصيل الطلاب والطالبات للمدارس وكذلك نقل المواطنين ومواد البناء وغيرها؛ حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها وعلى أسرتها ولتتغلب على الظروف المعيشية وتواجه أعباء الحياة.