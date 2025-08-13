وصف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، موعد الأول من نوفمبر بأنه «أفضل ميعاد» لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن العالم بأسره اهتز لهذا الإعلان الذي طال انتظاره.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أن يكون حفل الافتتاح «أسطوريا وعظيما جدًا»، كاشفا أنه يجري حاليا توجيه الدعوات لكبار المسئولين في العالم، من رؤساء وملوك وملكات.

وأضاف أن عظمة الاحتفال ستنبثق من كونه سيشهد الكشف عن قاعة كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، والتي ستضم أكثر من 300 قطعة أثرية جديدة لم تُعرض من قبل، بعد ترميمها وإعدادها بأيد مصرية.

وبشأن الجدل الذي أُثير مؤخرا حول إعلان ترويجي «مزيف» للمتحف، والذي علق عليه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، متسائلا عن سبب الاستعانة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وجود قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأكد «حواس» أن الإعلان ليس رسميا، ولكن يبدو أن «من صنعه بعض المهتمين بالمتحف»، مشددا أن مصر تمتلك رموزا وطنية عديدة، ومنهم بالتأكيد «اللاعب الفذ محمد صلاح».

وانتشر مقطع فيديو قصير على منصات التواصل الاجتماعي يروج لافتتاح المتحف المصري الكبير، ويظهر فيه نجما كرة القدم العالميين محمد صلاح وليونيل ميسي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في مجالي الفن وكرة القدم.

وأثار الفيديو جدلا واسعا حيث اعتقد البعض أنه جزء من الحملة الترويجية الرسمية للمتحف، ومع ذلك، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا رسميا نفت فيه أي صلة لها بهذا الفيديو، مؤكدة أنه «لا يمثل الإعلان الرسمي» لاحتفالية الافتتاح.