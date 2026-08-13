تمديد إغلاق مطار كاتانيا الإيطالي بسبب استمرار النشاط البركاني في جبل إتنا

سيظل مطار كاتانيا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية المطلة على البحر المتوسط مغلقا حتى الساعة 0200 صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) من يوم الجمعة بسبب استمرار النشاط البركاني في جبل إتنا.



وتم تمديد الإغلاق مرة أخرى في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان مشغل المطار أن الرحلات الجوية ستظل معلقة حتى الساعة 1600 مساء اليوم الخميس. ولا يمكن استبعاد إمكانية إجراء مزيد من التمديدات.



ويأتي هذا التعطيل خلال ذروة موسم العطلات، مما أثر على آلاف المسافرين.



ولا يزال من غير الواضح متى ستستأنف عمليات الطيران بسبب استمرار النشاط البركاني. ونصح الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران التي يسافرون معها.



وتعرضت عمليات الطيران في صقلية لتعطيل شديد لعدة أيام بسبب أحدث ثوران للبركان الأكثر نشاطا في أوروبا.

كما أثر نشاط بركان إتنا على مالطا، الواقعة جنوب صقلية، حيث تم إلغاء الرحلات الجوية بسبب سحابة الرماد.

ويقذف البركان كميات كبيرة من الرماد وشظايا الصخور المتوهجة منذ يوم الجمعة. ووفقا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، تتدفق الحمم البركانية الكثيفة من فتحتين على ارتفاعات 2360 مترا و2750 مترا.