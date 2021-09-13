 الرئيس اللبناني يبحث مع رئيسي الحكومة الجديدة والنواب الأوضاع في البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 13 سبتمبر 2021 11:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

الرئيس اللبناني يبحث مع رئيسي الحكومة الجديدة والنواب الأوضاع في البلاد

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:46 ص

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عددا من القضايا والأزمات التي تشهدها البلاد وسبل التعامل معها وحلها في ضوء الحكومة الجديدة التي بدأت تمارس عملها بعد فراغ حكومي دام لأكثر من 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب، يوم 10 أغسطس العام الماضي واستمرت في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة حتى يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد الذي تم إعلانه يوم الجمعة الماضي.

ويترقب اللبنانيون نتائج اجتماعات اليوم على أمل حلحلة الأزمات التي تشهدها البلاد وخصوصا أزمة النقص الحاد في الوقود وسط مؤشرات لتفاقمها خلال الأيام المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك