محافظ الإسكندرية يتابع رفع كفاءة الطرق وإصلاح المتهالك من الأسفلت

وجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها ومرور الدوري على الشوارع الرئيسية والفرعية للعمل على ترميم الحفر والمطبات وخاصة التي تكررت منها شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد؛ قامت مديرية الطرق والنقل بالاستجابة للعديد من الشكاوي الخاصة بترميم الحفر في الشوارع و إصلاح المتهالك من الأسفلت في العديد من القطاعات؛ والتي جاء من بينها (قطاعات من شارع أبو قير تابعة لحي شرق - طريق المحمودية خلف محطة بوالينو - شارع عثمان شكري منطقة السيوف - طريق المحمودية أمام جامعة فاروس - شارع مصطفى كامل تابع حي منتزه ثان - قطاعات من طريق الحرية من سيدي جابر حتى فيكتوريا - سبورتنج طريق الكورنيش- سان استيفانو طريق الكورنيش تابع حى شرق).

و أكدت محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التى تتعلق برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.