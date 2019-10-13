كيف ستكون الإمارات بحلول عام 2025؟

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من التطورات على جميع الأصعدة، حيث احتل الشعب الإماراتي المركز الأول في تقرير السعادة العالمي بين الشعوب العربية، بينما احتل المركز الـ20 عالميا وفقا لتقرير مقياس السعادة العالمي الذي تنشره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعامي 2017 و2018.

وتقول بعض الدراسات إن الشعب الإماراتي قد يصبح الأكثر سعادة في العالم خلال الـ10 أعوام المقبلة.

وتنشر "الشروق" تصورا لشكل الإمارات في عام 2025.

1- المواصلات

ناقش مجلس المرور الاتحادي الذي يتكون من مسئولي المرور والطرق في دولة الإمارات، في اجتماعه مايو الماضي، منع استخدام حافلات "الميني باص" في نقل الركاب في بداية عام 2023، كما قرر المجلس منع استخدامها في المدارس لنقل الطلبة بداية من سبتمبر 2021.

كما وضعت هيئة الإمارات شروطا ومقاييس للحافلات المدرسية الجديدة ووزنها؛ للحفاظ على سلامة الطلبة، كما أوصت بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل الحافلة؛ للتأكد من نزول كل الطلبة وعدم نسيان أي منهم، ووجود العديد من الإشارات التحذيرية بها؛ لتوجيه الطلبة وحمايتهم من الوقوع في أي مخاطر.

2- السياحة

أصبحت الإمارات اليوم من أكثر الدول شعبية في العالم والتي يرغب السائحون في زيارتها؛ وذلك بسبب الخطة التي وضعتها الحكومة في عام 2013 لإنشاء العديد من الطرق والفنادق التي تجعل مدينة دبي من أجمل المدن عالميا.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي في شهر أكتوبر عام 2018، الخطة السياحية الجديدة التي تنتهي في عام 2025 وتهدف إلى جذب 25 مليون زائر بحلول عام 2025، وترتكز الاستراتيجية على 5 مقومات أساسية، هي: استمرار الريادة في الأسواق الأساسية والمتنوعة، وتنويع المصادر في الأسواق، والحفاظ على المقومات السياحية ذات المستوى العالمي، والتواصل من خلال التسويق الشخصي الذكي، وتعزيز جاذبية دبي كوجهة رائدة للأعمال.

كما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن الإمارات ستفتتح معبدا يهوديا ليقع ضمن مجمع أديان "بيت العائلة الإبراهيمية"، والذي سيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022.

3- الطيران

تعتبر شركة طيران الإمارات من أشهر الخطوط الجوية عالميا، حيث حققت في العقدين الماضيين معدلات تنمية تصل إلى 20%، بينما يصل إجمالي الطائرات إلى 268 طائرة وفقا لتقرير نشرته الشركة في سبتمبر الماضي.

وتسعى الشركة إلى زيادة طائرتها بمعدل يصل إلى 30%، وزيادة وجهاتها إلى 450 وجهة، لتصل في عام 2025 لكل الوجهات التي يمكن التحليق خلالها.

4- التعاملات المالية

يرى بعض الخبراء أن دولة الإمارات من الممكن أن تستغنى عن التعاملات المالية النقدية بحلول عام 2025، والاعتماد على بدائل إلكترونية وفقا لتقرير نشرته شركة "تريبل".

وتقول الشركة إن استخدام النقود سيكون في نطاق صغير جدا للشركات والمؤسسات الحكومية، وسيتم استبدالها بالبدائل الإلكترونية الحديثة للدفع الإلكتروني.