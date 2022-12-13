حملة تفتيش في ألمانيا تستهدف أعضاء حركة «الجيل الأخير»

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش على مستوى ألمانيا استهدفت نشطاء مناخ في حركة "الجيل الأخير".

وقال المدعي العام سيريل كليمنت في مدينة نويروبين، اليوم الثلاثاء، إن السلطات فتشت 11 عقارا في أنحاء متفرقة من ألمانيا، مضيفا أنه يُجرى التحقيق ضد "أكثر من 11 شخصا" بتهمة تعطيل خدمات عامة، ذلك إلى جانب التحقق من الاشتباه في تشكيل تنظيم إجرامي.

وذكر كليمنت أن التحقيقات تأتي على خلفية هجمات متعددة شنها نشطاء مناخ منذ أبريل الماضي على منشآت تابعة للمصفاة النفطية "بي سي كيه" في شفيت، وهو ما تسبب أحيانا في انقطاع إمدادات النفط، وفي أحيان أخرى لم تفض المحاولات إلى شيء.